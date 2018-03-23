МО РФ: больше 103 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за время гуманитарных пауз

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 103,6 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российского Центра по примирению сторон в Сирии с начала действия гуманитарных пауз. Об этом сообщил в пятницу начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек", - сказал генерал.

Он уточнил, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин вышли за день 6,55 тыс. человек. Всего с 28 февраля через этот коридор из города Дума вышли 21,681 тыс. человек.

Гуманитарная помощь

Как сообщил Евтушенко, 22 марта Центром по примирению на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц из Гуты выдано более 1 тыс. продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи. В Алеппо проведена благотворительная акция - населению роздано более 1 т свежего хлеба. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 98 сирийцам, в том числе 34 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 115 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 537 человек", - добавил начальник Центра примирения.

По словам Евтушенко, более 4 тыс. боевиков "Ахрар аш-Шам" и членов их семей покинули Восточную Гуту за два дня, их доставят в зону деэскалации Идлиб.

"В результате достигнутой договоренности под контролем Центра по примирению организован вывод членов незаконного вооруженного формирования "Ахрар аш-Шам" из населенного пункта Хараста эль-Басаль. За два дня анклав покинуло 4120 боевиков и членов их семей. Все они будут доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации Идлиб", - сказал генерал.

Евтушенко также сообщил, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон мирные жители продолжают возвращаться в освобожденные от боевиков населенные пункты Кафер-Батна и Сакба.

Также, по данным Центра, боевики из Восточной Гуты за сутки обстреляли Дамаск семь раз, погибли четверо и ранены 18 мирных жителей, есть разрушения.

"За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны семь раз, боевиками выпущены четыре ракеты и восемь мин. Погибло четыре и ранено 18 мирных жителей. Есть разрушения", - сказал генерал.

Евтушенко отметил, что в целом обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Кроме Дамаска, совместным российско-иранско-турецким координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Латакия, Хама, Хомс и Дераа.