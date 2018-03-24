СМИ: новый помощник Трампа отказался сбривать усы, несмотря на неприязнь президента к ним

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп долго раздумывал над назначением Джона Болтона на пост помощника по национальной безопасности, в том числе потому, что не любит его усы. Об этом сообщила газета The Hill.

Согласно публикации, бывший постоянный представитель США при ООН числился в списке фаворитов на пост помощника президента по национальной безопасности с момента начала работы администрации главы государства в январе 2017 года. Однако Трампу потребовалось время, чтобы преодолеть свою стойкую неприязнь к усам Болтона. В итоге Трамп назначил его вместо отправленного в отставку Герберта Макмастера.

Когда в четверг в прессу просочились первые слухи о смене помощника президента США по нацбезопасности, бывшего постпреда при ООН спросили, значит ли назначение, что он согласился избавиться от усов, чтобы не досаждать Трампу. Болтон в шутку заявил, что "ценит совет по поводу ухода [за растительностью на верхней губе], но сбривать ее не собирается", пишет издание.

Болтон, юрист по образованию, при бывшем президенте США Джордже Буше-младшем (в 2001-2005) занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, затем - в 2005-2006 годах - был постоянным представителем США при ООН.

22 марта Трамп объявил об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Trump was unsure about hiring Bolton because of his mustache: report https://t.co/pgyBdtrbkv pic.twitter.com/DwxPQGOiu6 — The Hill (@thehill) 24 March 2018