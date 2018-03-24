Более 1,7 тыс. человек покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор у Эль-Вафидина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин вышло за день 1717 человек. С 28 февраля через этот коридор населенный пункт Дума покинули 23398 человек", - сказал он.

Всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено 106182 человека, отметил Евтушенко.

"Только 23 марта на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдано 1,25 тыс. продуктовых наборов, 700 л бутилированной воды и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи", - рассказал руководитель Центра.

Также Центр проводит гуманитарные акции в других районах Сирии. Более тонны хлеба российские военные раздали в населенном пункте Шейх-Ахмед провинции Алеппо. За сутки оказана медицинская помощь 52 людям, в том числе 18 детям, добавили в Центре.