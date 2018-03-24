Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 1,7 тыс. человек покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор у Эль-Вафидина

Общество
24 марта, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В российском Центре по примирению враждующих сторон уточнили, что всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено более 106 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Смотрите также

Гуманитарные паузы в Сирии. Досье

"Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин вышло за день 1717 человек. С 28 февраля через этот коридор населенный пункт Дума покинули 23398 человек", - сказал он.

Всего за время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено 106182 человека, отметил Евтушенко.

"Только 23 марта на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдано 1,25 тыс. продуктовых наборов, 700 л бутилированной воды и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи", - рассказал руководитель Центра.

Также Центр проводит гуманитарные акции в других районах Сирии. Более тонны хлеба российские военные раздали в населенном пункте Шейх-Ахмед провинции Алеппо. За сутки оказана медицинская помощь 52 людям, в том числе 18 детям, добавили в Центре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
4
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
7
В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама