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CNN: Пол Маккартни присоединился к "Маршу за нашу жизнь" в Нью-Йорке

Общество
25 марта, 6:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Музыкант напомнил, что его друг Джон Леннон также погиб в результате вооруженного насилия

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Пол Маккартни

Пол Маккартни

© EPA-EFE/PETER FOLEY

ТАСС, 25 марта. Музыкант Пол Маккартни принял в субботу участие в "Марше за нашу жизнь" в Нью-Йорке, участники которого требуют ужесточить контроль над оборотом оружия. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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Маккартни, одетый в черную футболку с надписью "Мы можем закончить вооруженное насилие", присоединился к маршу, по его словам, "чтобы поддержать людей". "Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно", - заявил музыкант.

Солист, композитор и гитарист ливерпульской четверки Джон Леннон был застрелен фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в декабре 1980 года.

В субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием к Конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США. Акции были организованы примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны. Самый грандиозный "Марш за нашу жизнь" прошел в Вашингтоне. По оценкам властей, в нем приняли участие до 500 тыс. человек.

Поводом для массовых протестов стала бойня в школе города Паркленд (штат Флорида): в ней 14 февраля один из бывших учащихся этого заведения 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения в Вашингтоне такого масштабного марша.

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