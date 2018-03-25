CNN: Пол Маккартни присоединился к "Маршу за нашу жизнь" в Нью-Йорке

ТАСС, 25 марта. Музыкант Пол Маккартни принял в субботу участие в "Марше за нашу жизнь" в Нью-Йорке, участники которого требуют ужесточить контроль над оборотом оружия. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Маккартни, одетый в черную футболку с надписью "Мы можем закончить вооруженное насилие", присоединился к маршу, по его словам, "чтобы поддержать людей". "Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно", - заявил музыкант.

Солист, композитор и гитарист ливерпульской четверки Джон Леннон был застрелен фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в декабре 1980 года.

В субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием к Конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США. Акции были организованы примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны. Самый грандиозный "Марш за нашу жизнь" прошел в Вашингтоне. По оценкам властей, в нем приняли участие до 500 тыс. человек.

Поводом для массовых протестов стала бойня в школе города Паркленд (штат Флорида): в ней 14 февраля один из бывших учащихся этого заведения 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения в Вашингтоне такого масштабного марша.