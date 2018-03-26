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Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Общество
26 марта, 1:29 дата обновления: 26 марта, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Себастьян Курц также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

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ТАСС, 26 марта. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил свои соболезнования в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесшим, по последним данным, жизни 37 человек.

"Мои соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Трагично, что столько детей погибли и пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в Twitter.

Свои соболезнования также выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я соболезную в связи с гибелью большого числа людей при пожаре в российском городе Кемерово. Я выражаю соболезнования российскому народу и государству, желаю терпения тем, кто потерял в пожаре родных и близких", - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

В минувшее воскресенье на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове возник пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 - эвакуированы.

По последним данным, в результате трагедии 37 человек погибли, 43 пострадали.

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