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Кузнецова призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей

Общество
26 марта, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Детский омбудсмен выразила надежду, что власти Кемеровской области "окажут помощь пострадавшим и семьям погибших" при пожаре в торговом центре

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, в котором погибли, по последним данным, 37 человек, и призвала усилить меры безопасности в местах массового скопления людей с детьми.

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"Трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей <...> Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с оперативным штабом и при необходимости готов оказать всю необходимую помощь. Выражаем глубокое соболезнование в связи с трагедией", - сообщается в понедельник на сайте детского омбудсмена.

Как отметила Кузнецова, стало популярным проводить досуг или праздновать детские дни рождения в организованных при торговых центрах детских клубах и площадках. "Тем более, это требует повышенных мер безопасности", - подчеркнула она.

"Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?", - добавили в аппарате детского омбудсмена.

В воскресенье на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове возник пожар. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 20 человек, еще 100 - эвакуировали.

По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек, в том числе девять детей, еще более 40 пострадали. 64 человека числятся пропавшими без вести.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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