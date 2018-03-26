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СПЧ обсудит причины пожара в Кемерове с экспертами

Общество
26 марта, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Специалисты попытаются выяснить, была ли трагедия в Кемерове несчастным случаем или результатом "коррупции, халатности, наплевательского отношения к человеческой жизни и вопросам безопасности людей"

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует обсудить с экспертами причины трагедии в Кемерово. Об этом сообщается в понедельник на сайте Совета.

"Участившиеся случаи катастроф, влекущие большие человеческие жертвы, в том числе среди детей, не могут не остаться без внимания Совета. Мы обязательно в самое ближайшее время постараемся обсудить с экспертами вопрос, как могли произойти подобные катастрофы", - приводятся на сайте слова главы Совета Михаила Федотова.

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По мнению Федотова, предстоит обсудить, была ли трагедия в Кемерове несчастным случаем или результатом "коррупции, халатности, наплевательского отношения к человеческой жизни и вопросам безопасности людей".

"Я убежден, что за каждым подобным случаем кроется преступление. Преступление либо коррупционного плана, либо как минимум проявление халатности", - сказал Федотов. Чтобы подобных трагедий стало меньше, необходимо сделать все, чтобы государственные структуры работали как часы, добавил глава Совета.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 пострадавших обратились за медицинской помощью. С 27 марта в Кузбассе объявят трехдневный траур.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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Федотов, Михаил Александрович
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