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Открыт счет для перевода финпомощи семьям пострадавших и погибших при пожаре в Кемерове

Общество
26 марта, 17:59 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков поблагодарил тех, кто уже перевел средства

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что на сайте правительства Кемеровской области указан счет для перевода финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и поблагодарил тех, кто уже перевел средства. Об этом Пучков сообщил журналистам в понедельник.

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"Я хотел бы сказать слова благодарности и признательности регионам страны, общественным объединениям и гражданам, которые откликнулись на общую беду и отправляют сюда финансовые средства. Соответствующий счет указан на сайте правительства Кемеровской области, и я прошу оказать необходимую помощь", - сказал Пучков.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 23 погибших.

Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Как сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, версия теракта не рассматривается.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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