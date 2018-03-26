Свыше 114 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за время гуманитарных пауз

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 114,2 тыс. человек покинули Восточную Гуту при содействии российского Центра по примирению сторон в Сирии с начала действия гуманитарных пауз. Об этом сообщил в понедельник начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 114,238 тыс. человек", - сказал генерал.

Он уточнил, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафедин вышли за день 523 человека. Всего за время его работы из города Дума вышли 25,013 тыс. человек.

Гуманитарная помощь

Как сообщил Евтушенко, 26 марта Центром по примирению на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц из Гуты выдано более 1 тыс. продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи. В Алеппо 25 марта проведена благотворительная акция - воспитанникам школы "Арабустан" выданы подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 27 человек, провинции Хомс - 115 человек, провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 576 человек", - добавил начальник Центра примирения.