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Жильцов горевшего в Ростове-на-Дону дома переселят

Общество
26 марта, 23:26 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, марта. /ТАСС

Ранее из горящего здания эвакуировали 20 человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Жильцы аварийного дома, который горел в понедельник в центре Ростова-на-Дону, переселят в маневренный фонд, сообщил ТАСС представитель городской администрации на месте происшествия.

"Маневренный фонд будет предоставлен жильцам, квартирами обеспечат. Они будут как собственники принимать решение, либо будут оставаться далее в маневренном фонде, либо вернутся в свои квартиры. Дом признан аварийным, проживает 73 жителя. В рамках программы - дом аварийный - подлежит расселению, готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений", - пояснил представитель городской администрации.

Ранее сообщалось, что в старом доме в центре Ростова-на-Дону загорелась квартира на третьем этаже, около 20 человек эвакуировали. Площадь пожара составляла 150 кв. м. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в 22:43, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

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