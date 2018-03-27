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Глава МЧС: жители Кемерова сами должны решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ

Общество
27 марта, 16:00 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Владимир Пучков призвал провести общественные слушания по этому вопросу

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Решение о том, что будет на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, должна принимать общественность города, считает глава МЧС России Владимир Пучков.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Разбор сгоревшего центра начинается. Здание подлежит сносу, но должны быть проведены общественные слушания, чтобы люди сами выбрали, что будет на этом месте", - сказал он журналистам.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Специалисты уже опознали тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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