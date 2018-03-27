Глава МЧС: жители Кемерова сами должны решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Решение о том, что будет на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, должна принимать общественность города, считает глава МЧС России Владимир Пучков.

"Разбор сгоревшего центра начинается. Здание подлежит сносу, но должны быть проведены общественные слушания, чтобы люди сами выбрали, что будет на этом месте", - сказал он журналистам.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Специалисты уже опознали тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.