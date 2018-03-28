Аргентина выразила соболезнования России в связи с трагедией в Кемерове

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Аргентины выразило соболезнования российскому народу в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом сообщил во вторник МИД южноамериканской республики.

"Аргентинское правительство глубоко скорбит в связи трагедией, которая произошла 25 марта в торговом центре в российском городе Кемерове, Сибирь, и унесла жизни более 60 человек", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что власти республики "выражают свои соболезнования и солидарность правительству и народу Российской Федерации, а также родственникам жертв и в то же время желают скорейшего выздоровления пострадавшим".

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

28 марта объявили в России днем общенационального траура.

Condolencias de la Argentina por la tragedia en un centro comercial de Kemerovo, Rusia: https://t.co/2L1lQvRMQP — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) 27 March 2018