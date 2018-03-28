Россияне несут цветы к посольству РФ в Пекине в связи с трагедией в Кемерове

ПЕКИН, 28 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Граждане России, проживающие в Пекине и его окрестностях, несут цветы к зданию российского посольства в КНР в связи с трагедией в Кемерове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На территории дипломатической миссии приспущены государственные флаги. По словам сотрудника посольства, в здании диппредставительства вскоре будет открыта книга соболезнований.

В понедельник МИД КНР сообщил, что народ и правительство Китая выражают России глубокие соболезнования в связи с трагедией в столице Кузбасса.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

28 марта объявили в России днем общенационального траура.