Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белоруссии из солидарности с РФ приспустят флаги и отменят развлекательные программы

Общество
28 марта, 8:14 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, марта. /ТАСС

Ранее Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово Владимиру Путину

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове, приспустить в среду госфлаги и отменить развлекательные программы в телеэфире. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.

Смотрите также

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"По поручению главы государства Александра Лукашенко в Белоруссии 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями, в эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ", - цитирует ведомство агентство. Гражданам рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовывают в общественных местах.

Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.

Ранее Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
4
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
Темы дня
Новости партнеров
Реклама