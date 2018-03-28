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Власти Кузбасса поддержали решение о создании мемориала на месте сгоревшего в Кемерове ТЦ

Общество
28 марта, 10:30 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

По словам первого замгубернатора региона Владимира Чернова, власти прорабатывают этот вопрос

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области поддержали инициативу родственников погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" о создании памятного мемориала на месте сгоревшего здания, сообщил журналистам в среду первый замгубернатора региона Владимир Чернов.

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"Мы поддерживаем решение родственников [о создании мемориала], работаем сейчас над тем. Будет собрано общественное мнение, в первую очередь родственников погибших, на предмет судьбы этого участка, где сейчас находится здание", - сказал он.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок; опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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