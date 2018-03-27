Регионы России почтили память погибших в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Трагедия в Кемерове стала общей болью для жителей всех регионов России: тысячи людей весь вторник несли цветы и игрушки к стихийным мемориалам, выпускали в небо белые шары, оставляли соболезнования, писали письма пострадавшим и родственника погибших, а в некоторых - приступили к сбору помощи.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.

Письма пострадавшим и цветы у памятника семье

Акции в поддержку жителей Кемерова прошли в среду в разных регионах Центральной России, в том числе в Смоленске, Рязани, Калуге, Воронеже, Липецке и Курске. Около 4,5 тыс. человек собрались в центре Владимира - на Соборной площади, в Твери жители приносили цветы, игрушки и свечи к символичному месту - памятнику семье, которая, по задумке автора, идет в цирк с детьми. А в Белгороде у памятника учительнице горожане оставляли письма пострадавшим и родственникам погибших во время пожара, которые позже отправят в Кемерово.

"Я сама мама, и прекрасно понимаю, как тяжело сейчас жителям Кемерова. <…> Кемерово, держаться, а всем, кто пострадал, - скорейшего выздоровления", - сказала активистка общественной организации "Мамина радость" Дина Захарова на акции во Владимире.

Погибших в результате пожара в Кемерове вспоминали на Урале. В Екатеринбурге акция прошла возле Дворца молодежи в центре города. Одна из участниц принесла с собой плакат "Кемерово. 25.03.18".

"Это большая трагедия для Кемерова и России в целом. Мы скорбим вместе с кемеровчанами, надеемся, что они ощущают нашу поддержку. <…> Когда наступают тяжелые моменты, то мы готовы объединиться и поддерживать друг друга", - сказала в беседе с ТАСС ученица девятого класса одной из городских школ Алена Кляпчук.

Сотни белых шаров и Книга памяти

Дальний Восток и Сибирь одними из первых начали траурные акции. Жители и гости Владивостока несли цветы и игрушки к стеле "Город воинской славы" на центральной площади города. На постаменте кто-то оставил воздушные шары, игрушки, свечи и листок с надписью: "Простите, дети, мы скорбим". Сотни жителей Петропавловска-Камчатского пришли к стеле "Город воинской славы", здесь же священники Петропавловской и Камчатской епархии провели молебен о погибших в Кемерове.

В Томске жители оставляют соболезнования родным и близким погибших в Книге памяти возле импровизированного мемориала у памятника героям сказки "Изумрудного города". В Новосибирске люди собрались почтить память погибших в Кемерово в одном из городских скверов, Академгородке и на главной площади города. А жители Красноярска пришли почтить память погибших в Кемерове на набережную Енисея, несмотря на пронизывающий ледяной ветер. Ровно в 20:00 (16:00 мск) в небо взмыли сотни белых воздушных шаров.

"Кемеровчане, мы сердцем с вами", - шептали со слезами на глазах многие из собравшихся.

Траурные акции

Минуты молчания и траурные митинги прошли во вторник вечером во всех регионах Северо-Запада, во многих крупных городах с участием губернаторов, мэров, обычных жителей. В Петрозаводске, несмотря на мороз, несколько сотен человек собрались у камня скорби. Люди приносили к площадям и памятным местам цветы, свечи, лампадки, детские игрушки. Плакали даже мужчины.

"Я благодарен жителям Ленинградской области за чуткость, готовность разделить чужую боль и в трудный момент протянуть руку помощи", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В центре культуры Северодвинска до вечера пятницы можно будет выразить соболезнования и сочувствие родственникам погибших и пострадавших, оставив запись в Книге памяти, которую затем отправят в администрацию Кемерова.

В Поволжье в Ижевске траурная акция прошла прямо под светодиодным экраном, вместо ярких картинок здесь появилось изображение свечи с надписью: "25.03.2018. Кемерово, мы с тобой". В Нижнем Новгороде акция состоялась, несмотря на сильный снегопад. А в Татарстане начался благотворительный сбор средств для помощи пострадавшим в результате пожара.

Жители Оренбурга несут цветы к памятнику первой учительнице, стоящей в окружении детей.

Сбор помощи и долгие гудки автомобилей

Жители Юга России начинают собирать помощь пострадавшим. Сотни жителей Ростова-на-Дону несут цветы и свечи к памятнику "Мать и дитя", среди скорбящих - певица Анита Цой, которая в среду выступит в городе на вечере памяти жертв трагедии. Также в Ростове-на-Дону пройдет благотворительный сбор средств для пострадавших на пожаре.

Акции в память о погибших проходят также в Адыгее и в Краснодаре.

В столице Кубани на площади около войскового собора Александра Невского многие люди, положив цветы, остаются молча стоять рядом с местом памяти, из динамиков над небольшой площадью разносится речитатив православных молитв, а проезжающие мимо автомобилисты сигналят долгими гудками, похожими на протяжный плач. В акции Волгограде в Комсомольском сквере, по данным администрации, приняли участие более 3,5 тыс. человек.

"Невыносимо больно, когда вот так, в мирное время, погибают люди, дети… И, если честно, кулаки сжимаются от злости на тех, по чьей халатности произошла эта трагедия, они заслуживают самого сурового наказания", - сказал в беседе с ТАСС подполковник запаса, участник боевых действий в "горячих точках"' Александр Рычков.

На Аллее городов-героев в Севастополе установлена табличка "Кемерово, мы с тобой!", люди приносят цветы и мягкие игрушки, многие не сдерживают слез. Приехал почтить память погибших и лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).

"Это вселенская трагедия, для меня - личная трагедия, у нас в Кемерово есть отделение, и там тоже есть пострадавшие среди родственников и близких", - сказал он ТАСС.

Памятный стенд на Кавказе

Трагедию в Кемерове по-особому воспринимают на Северном Кавказе, выражая всю боль и скорбь без слов. В Пятигорске минута молчания растянулась больше чем на полчаса. Жители дагестанского города Каспийск пришли выразить свою солидарность с Кузбасом к памятнику жертвам теракта 9 мая 2002 года, а в Северной Осетии траурный митинг прошел во Владикавказе на Мемориале Славы возле памятника жертвам теракта в школе Беслана, куда жители региона пришли семьями. Среди них и заложники бесланской школы, которых в 2004 году террористы удерживали три дня без воды и еды в спортзале.

В Нальчике перед главным корпусом Кабардино-Балкарского госуниверситета установили памятный стенд с изображением ангела, символизирующего души погибших детей, и двумя надписями: "Передайте маме, что я ее любила" - фраза, которую в последние минуты жизни попросила передать маме девочка Вика, погибшая в пожаре, и слова сочувствия: "Скорбим вместе с Кемерово".

Жители Ставрополя организовали стихийный мемориал возле монумента Ангел-хранитель в центре города. "То, что произошло, невозможно описать словами, я не могла не прийти сюда, это общая боль. Нельзя, чтобы такое происходило с нашими детьми", - сказала Татьяна, мама пятилетнего Марка.

Мероприятия ко Дню театра отменены

Учреждения культуры по всей стране из-за трагедии в Кемерове перенесли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню театра. Фестивали, конкурсы и капустники в большинстве регионов были запланированы на 27 марта, новые даты мероприятий уточняются.

"Ставить шоу после такой трагедии - неприемлемо", - сказали ТАСС в оргкомитете Карельской театральной премии "Онежская маска" и перенесли мероприятие на начало апреля.

В Саратове открытие памятника легендарной певице Лидии Руслановой переносится на неопределенный срок. В Калининградском областном драмтеатре отменили праздничный капустник. Новосибирский театр "Глобус" перенес все развлекательные акции в честь Международного дня театра на 4 апреля. В репертуаре на вторник остается только спектакль "Ревизор". Как уточняется, все средства от продажи билетов на эту постановку будут направлены в фонд помощи пострадавшим в торговом центре "Зимняя вишня".

"Мы разделяем скорбь о страшной трагедии в Кемерове и выражаем соболезнования всем, кто потерял в ней родных и близких", - сообщили в пресс-службе театра.