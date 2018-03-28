Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный суд признал законным лишение Марсова поля в Петербурге статуса гайд-парка

Общество
28 марта, 19:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Постановление об исключении из перечня городских гайд-парков подписал ранее губернатор Георгий Полтавченко

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда и не стал отменять меру в виде исключения Марсова поля из числа гайд-парков. Об этом ТАСС в среду сообщил юрист Сергей Голубок, представляющий интересы стороны, которая подала жалобу на решение горсуда Петербурга.

"Мы дождемся текста определения, изучим его и, возможно, обратимся в Конституционный суд", - сказал юрист.

Смотрите также

Суд Петербурга оставил Марсово поле вне статуса гайд-парка

Власти Петербурга исключили Марсово поле из перечня городских гайд-парков

Ранее ТАСС сообщал, что в ноябре 2017 года Санкт-Петербургский городской суд оставил Марсово поле вне статуса гайд-парка, отказав заинтересованным в возвращении полю этого статуса лицам. До этого губернатор города Георгий Полтавченко подписал постановление, согласно которому Марсово поле исключается из перечня гайд-парков города. Поправки внесены "в связи с многочисленными обращениями общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге", отмечалось в документе. Спустя недели после подписания постановления группа истцов обжаловала его в суде. По их мнению, оно нарушило право на свободу собраний, а в центре города не осталось места, где можно было бы провести публичное мероприятие без согласования.

Всего в Петербурге после принятия закона в 2012 году определили пять территорий для проведения массовых мероприятий с предварительным информированием властей, а не согласованием с ними: Марсово поле, Южно-приморский, Удельный и Полюстровский парки, а также сад 30-летия Октября. Все они, кроме Марсова поля, находятся на окраинах города.

Марсово поле - территория в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом. В начале ХVIII века здесь проходили военные парады, а спустя столетие захоронили жертв февральской революции 1917 года, появился мемориал. 6 ноября 1957 года в центре мемориала на Марсовом поле зажгли Вечный огонь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Персоны
Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Суд арестовал пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров