Власти Петербурга исключили Марсово поле из перечня городских гайд-парков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, по которому Марсово поле исключается из перечня городских гайд- парков. Документ о внесении изменений в постановление 2012 года подписан 17 августа и опубликован в понедельник на официальном интернет-портале Смольного.

В новом постановлении отмечается, что поправки вносятся "в связи с многочисленными обращениями общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге".

В нем предписано исключить ряд пунктов из постановления "О специально отведенных местах для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера на территории Санкт-Петербурга" от 24.12.2012. В частности, Марсово поле удалено из списка специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений.

Всего в Петербурге после принятия соответствующего закона в 2012 году было определено три территории для проведения массовых мероприятий с предварительным информированием, а не получением согласования властей: Марсово поле, Удельный и Полюстровский парки.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что на заседании президиума Общественного совета при МВД Петербурга было рекомендовано исключить Марсово поле из перечня городских гайд-парков после проведения несанкционированных митингов.

Марсово поле - территория в центре Петербурга рядом с Летним садом. В начале ХVIII века здесь проходили военные парады, а спустя столетие были захоронены жертвы февральской революции 1917 года и появился мемориал. 6 ноября 1957 года в центре мемориала на Марсовом поле был зажжен Вечный огонь.