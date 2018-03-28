В Астраханской области на оздоровление Волги до 2025 года направят 98 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Астраханская область в числе первых защитила в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ проекты в рамках федеральной программы по оздоровлению Волги до 2025 года. На их реализацию планируют направить 98 млрд рублей, сообщил в среду губернатор региона Александр Жилкин.

"На работы в нашем регионе по программе по оздоровлению Волги предполагается потратить 98 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов, также будут привлекаться внебюджетные источники", - привели слова руководителя Астраханской области в пресс-службе губернатора региона.

Жилкин добавил, что самый затратный проект (66 млрд рублей) - строительство локальных очистных сооружений и ливнево-дренажных систем в рамках направления "Улучшение экологического состояния реки Волги и сокращение поступления загрязненных сточных вод". На 2019 год запланирована подготовка проектно-сметной документации по Астрахани. Кроме того, в планы оздоровления дельты Волги входит ликвидация объектов, которые негативно воздействуют на состояние реки. Это, в первую очередь, касается нефтяных ям, которые раньше использовались для хранения нефтепродуктов, а сейчас заброшены.

По третьему направлению - "Сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы" - предусмотрена расчистка водных объектов (в том числе - реки Ахтубы), западно-подстепных ильменей, строительство гидротехнических сооружений, реконструкция насосных станций. Также будут проводить дноуглубление каналов-рыбоходов, поднимать затонувшие суда.

Проект спасения Волги

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Проект утвердили 30 августа. Его предварительный бюджет - около 245 млрд рублей до 2025 года. В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.