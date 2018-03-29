Опрос: половина американцев выступает против идеи вооружения школьных учителей

ТАСС, 29 марта. Половина граждан Соединенных Штатов решительно или отчасти выступает против идеи вооружения школьных учителей, высказанной в феврале президентом Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на данные опроса, проведенного службой общественного мнения YouGov, сообщила в среду газета The Hill.

Согласно исследованию, предоставление оружия преподавателям с целью противодействия или предотвращения вооруженных нападений на американские школы поддерживают 36% граждан страны, 50% так или иначе возражают против этого, 14% - не определились в своей позиции. Большинство сторонников такой меры - республиканцы. Среди них за вооружение педагогов высказались 69% респондентов, против - лишь 24%. У демократов соотношение обратное - за выступают 18%, а против - 63%. У независимых респондентов расхождение по этому вопросу не столь ярко выражено, но они все же склоняются в пользу сохранения школ территориями, свободными от оружия - 46% из них не поддерживают вооружение учителей, а 32% - поддержали бы эту меру.

Довольно непопулярна эта идея у представителей афроамериканского сообщества США - ее поддерживают лишь 21% из них, 65% - против. Аналитики YouGov обратили внимание и на то, что в числе наиболее решительных сторонников самообороны фигурируют жители сельской местности, городское же население предпочитает, чтобы безопасность в школах обеспечивали стражи порядка.

Упомянутая идея получила широкое обсуждение в США после очередного кровавого инцидента в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида), где 14 февраля бывший ее ученик, 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу и убил 17 и ранил 14 человек. Вслед за этой бойней в США прошли массовые акции протеста, участники которых требовали ужесточения правил продажи и владения огнестрельным оружием, особенно полуавтоматическим. Под давлением этого недовольства президент Трамп, отстаивающий право владения оружием "порядочными людьми", вынужден был продемонстрировать готовность решать эту проблему. В этой связи он и предложил "наиболее действенный", по его мнению, способ защиты школ - вооружение учителей, но не всех подряд, а только "некоторых, прошедших соответствующую подготовку, хорошо разбирающихся в оружии".

Опрос YouGov с участием 1500 взрослых граждан США проводился с 25 по 27 марта. Допустимая погрешность при подведении итогов составила плюс-минус 3,4%.