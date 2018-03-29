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За три дня на горячую линию психологов МЧС в Кемерове поступило около 1,5 тыс. звонков

Общество
29 марта, 11:20 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Специалисты оказывали помощь во время следственных мероприятий и при процедуре опознания

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. звонков поступило на телефон горячей линии, который открыли вечером 25 марта после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Психологи МЧС оказывают обратившимся всю возможную помощь, сообщила в четверг журналистам начальник отдела центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"У нас продолжает работать дистанционная психологическая помощь по телефону, где специалисты работают именно с эмоциональным состоянием людей. С момента открытия телефона горячей линии поступило более 1,4 тыс. звонков: от близких, знакомых, друзей и родственников, также просто от граждан России, которые высказывают слова сочувствия", - сказала она.

По словам Тимофеевой, с первого дня трагедии к работе подключились психологи МЧС России, сотрудники министерства здравоохранения Кемеровской области и социальных служб, всего около 100 человек. Сейчас их количество немного уменьшилась в связи с тем, что некоторые специалисты закреплены за конкретными семьями.

Работу психологов проводили во время следственных мероприятий, процедур допроса, оказывали психологическое сопровождение при процедуре опознания. "Одним из основных участков работы стал пункт временного размещения, где ждали родственники и проходили собрания. Работа до сих пор продолжается, понадобится много времени, чтобы эмоциональное состояние людей начало хоть как-то меняться", - добавила Тимофеева.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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