ОНК Москвы обратилась в СИЗО "Медведь" с просьбой перевести Малобродского в другую камеру

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общественная наблюдательна комиссия (ОНК) Москвы обратилась к руководству СИЗО "Медведь" с просьбой о переводе бывшего гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, арестованного по делу режиссера Кирилла Серебренникова, в другую камеру. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения Малобродского в следственном изоляторе.

"Члены ОНК обратились к руководству СИЗО "Медведь" с просьбой предоставить [Малобродскому] камеру с более подходящими условиями содержания, с тем чтобы он имел возможность готовиться к рассмотрению уголовного дела в суде, и попросили также предоставить помощь офтальмолога", - сказал Мельников.

По его словам, Малобродский рассказал о том, что после перевода из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Медведь" условия его пребывания в камере стали хуже в связи с увеличившимся количеством сокамерников. В частности, отметил общественник, Малобродскому в таких условиях сложнее готовиться к судебному процессу, так как "ему необходимо знакомиться с материалами уголовного дела, а в условиях многоместной камеры, где люди постоянно курят, смотрят телевизор и перемещаются, это делать затруднительно".

Несмотря на это, подчеркнул Мельников, у бывшего гендиректора "Гоголь-центра" нет претензий "ни к сокамерникам, ни к сотрудникам СИЗО", однако, по мнению Малобродского, перевод из "Матросской тишины" был попыткой оказать на него давление со стороны следствия.