Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудачным выражение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который сказал, что горожане, собравшиеся на стихийную акцию после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", "бузотерили".

"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев", - заявил Песков во время ток-шоу "В точку" в Высшей школе экономики, его слова приводит Русская служба Би-би-си. "Я видел этих людей, <...> абсолютная концентрация боли", - добавил Песков.

Пресс-секретарь также пояснил, что президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово, чтобы проверить ход работ по расследованию причин и ликвидации последствий пожара, не вышел к собравшимся, поскольку в тех условиях диалог был невозможен.

"Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", - отметил Песков. "С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", - считает он.