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Гуманитарные паузы в Восточной Гуте продлят для выхода боевиков "Фейлак ар-Рахмана"

Общество
29 марта, 21:45 дата обновления: 29 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Более 136 тыс. человек покинули этот регион с начала действия гуманитарных пауз, отметили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Гуманитарные паузы в Восточной Гуте будут продлены для выхода оставшихся боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман", сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Для эвакуации оставшейся части боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" в зону деэскалации "Идлиб" российским Центром принято решение о продлении гуманитарных пауз", - сказал Евтушенко.

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Он рассказал, что под контролем Центра по примирению враждующих сторон и с соблюдением необходимых мер безопасности по гуманитарному коридору "Эрбин" шестой день продолжается вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей. В среду через этот гуманитарный коридор вышло 5 тыс. 290 человек, отметил начальник центра.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 136 тыс. 191 человек", - отметил Евтушенко. В их числе -  24 тыс. 912 боевиков и членов их семей. "Все они [боевики и члены их семей] в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции Вооруженных сил РФ доставлены в населенный пункт Калаат эль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", - сказал он.

Евтушенко рассказал, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вифидин.

"Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 1049 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинуло 28 тысяч 495 человек", - сообщил Евтушенко.

Гуманитарная помощь 

Он подчеркнул, одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

"Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", - рассказал Евтушенко.

По его словам, жителям населенного пункта Сухур провинции Алеппо выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом 2 тонны, жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 135 сирийцам, в том числе 61 ребенку.

Начальник центра рассказал, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 19 человек, в провинции Хомс - 150 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег Евфрата) - 429 человек.

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