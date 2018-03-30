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Пострадавшие при пожаре в Кемерове получат бесплатную юридическую помощь

Общество
30 марта, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Работа по оказанию помощи координируется Управлением Минюста по Кемеровской области

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Адвокаты, юристы и общественные организации окажут бесплатную юридическую помощь всем пострадавшим 25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, а также их родственникам. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минюста РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области координируется работа органов и организаций по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Уточняется, что в Кемерове создан центр общественной помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня". В центре можно получить профессиональную помощь в реализации прав пострадавших, психологическую, организационную и социальную помощь компетентных специалистов. В работе центра участвуют психологи, юридические фирмы, волонтерские организации.

"Подробную информацию о местах и способах получения бесплатной юридической помощи можно узнать на сайте общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня", а также на официальных сайтах Управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области и Федеральной палаты адвокатов РФ", - добавили в ведомстве.

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