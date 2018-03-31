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Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове получили помощь из федерального бюджета

Общество
31 марта, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

За каждого погибшего власти выплатили по 1 млн рублей

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ТАСС, 31 марта. Семьи 59 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове получили помощь из федерального бюджета.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"На данный момент выплаты в размере по 1 млн рублей из федерального бюджета получили семьи 59 погибших", - сказал собеседник агентства.

Одновременно выплаты единовременного пособия осуществляются из регионального бюджета.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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