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Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах

Общество
31 марта, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Президент отметил, что этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа - избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских иудеев с религиозным праздником Песах. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

Экспертное мнение

Автор: ШИРОКОВ Андрей Широков
Андрей

Израиль готовится к Песаху — празднику в память об освобождении от рабства

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"Сердечно поздравляю вас с праздником Песах. Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа - избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости", - указал в своем поздравлении президент.

"Отрадно, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодежь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны. И конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, ее значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности", - добавил Путин.

Песах - восьмидневный праздник весны и свободы, посвященный описываемому в Библии исходу из Египта и освобождению евреев от 400-летнего египетского рабства. В этом году начало празднования приходится на вечер 30 марта.

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