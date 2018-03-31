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В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

Общество
31 марта, 19:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, марта. /ТАСС

Прах ученого будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина

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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Стивена Хокинга похоронили в Кембридже, в котором он более 50 лет вел свою научную деятельность. Похоронная церемония прошла в субботу в университетской церкви Святой Марии.

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Проститься с ученым пришли актер Эдди Редмэйн, исполнивший главную роль в оскароносном фильме "Вселенная Стивена Хокинга", глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй, драматург Алан Беннетт, а также родственники и близкие профессора, включая его первую супругу Джейн Хокинг и троих детей Люси, Роберта и Тимоти. Всего в общей сложности в церковь Святой Марии были приглашены 500 человек.

Когда погребальный кортеж прибыл к церкви, ее колокола отбили ровно 76 ударов, что соответствует числу лет, которые прожил ученый. Сотни людей наблюдали за ходом церемонии на улицах Кембриджа, встретив гроб с телом Хокинга аплодисментами. "Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и очень узнаваемой частью университета и города. По этой причине мы решили провести его похороны в городе, который он так любил и который любил его", - говорится в распространенном заявлении детей ученого.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Ученый скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Родился он 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

В интервью ТАСС в марте 2016 года Хокинг поделился, что "всегда мечтал о космическом полете". "Но на протяжении многих лет я думал, что это просто мечта. Прикованный к Земле, в инвалидном кресле, я мог бы испытать величие космоса разве что через воображение и мою работу в области теоретической физики", - сказал тогда он.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и многих других.

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