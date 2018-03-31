Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая группа высылаемых из США дипломатов и их семьи покинули посольство в Вашингтоне

Общество
31 марта, 21:13 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Отбывающих провожали десятки их коллег

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 31 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Первая группа российских дипломатов, выдворения которых потребовала ранее на этой неделе американская администрация, а также их семьи благополучно покинули территорию посольства РФ в Вашингтоне и вскоре вылетят в Москву спецбортом. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, никаких происшествий или провокаций перед отбытием автобуса с территории диппредставительства не было.

Смотрите также

Россия поставила Запад перед "зеркалом"

От здания дипмиссии автобус с дипработниками направился в 13:00 по местному времени (20:00 мск) в международный аэропорт имени Даллеса, расположенный в окрестностях американской столицы. Оттуда в ближайшие часы россияне вылетят спецбортом в Москву. Провожали отбывающих десятки их коллег, непосредственно перед отъездом на территории дипмиссии играл марш "Прощание славянки". Некоторые сотрудники посольства пришли провожать своих соотечественников, обернувшись в государственный флаг России.

Приблизительно за полтора часа до ожидаемого отъезда первой группы россиян около диппредставительства начали собираться российские и американские журналисты. Никаких провокаций или происшествий замечено не было, вдоль территории спокойно прогуливались с детьми россияне и американцы, некоторые совершали пробежку.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудники генконсульства США сняли флаг страны со здания в Петербурге
2
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
3
Суд арестовал на два месяца брата совладельца группы "Сумма"
4
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
5
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
6
Москва направила Лондону ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
7
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники