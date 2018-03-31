Первая группа высылаемых из США дипломатов и их семьи покинули посольство в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 31 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Первая группа российских дипломатов, выдворения которых потребовала ранее на этой неделе американская администрация, а также их семьи благополучно покинули территорию посольства РФ в Вашингтоне и вскоре вылетят в Москву спецбортом. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, никаких происшествий или провокаций перед отбытием автобуса с территории диппредставительства не было.

От здания дипмиссии автобус с дипработниками направился в 13:00 по местному времени (20:00 мск) в международный аэропорт имени Даллеса, расположенный в окрестностях американской столицы. Оттуда в ближайшие часы россияне вылетят спецбортом в Москву. Провожали отбывающих десятки их коллег, непосредственно перед отъездом на территории дипмиссии играл марш "Прощание славянки". Некоторые сотрудники посольства пришли провожать своих соотечественников, обернувшись в государственный флаг России.

Приблизительно за полтора часа до ожидаемого отъезда первой группы россиян около диппредставительства начали собираться российские и американские журналисты. Никаких провокаций или происшествий замечено не было, вдоль территории спокойно прогуливались с детьми россияне и американцы, некоторые совершали пробежку.