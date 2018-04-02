ВДЦ "Орленок" готов принять на отдых переживших трагедию в ТЦ Кемерова детей

КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" готов принять на отдых детей, которых коснулась трагедия, произошедшая в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе центра.

"Центр готов принять ребят из Кемерова, как и всех ребят, попавших в такие ситуации. Но окончательное решение - за Минобрнауки РФ. Сейчас мы ждем его", - сказал представитель "Орленка".

Ранее лагеря центра "Орленок" уже принимали ребят с Дальнего Востока после серьезных наводнений. Иногда эта мера распространяется и на подростков из других стран, в частности, в 2008 году в центр приехали более 200 ребят из китайской провинции Сычуань, пострадавшей от землетрясения.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.