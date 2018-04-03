Цукерберг заявил, что Facebook не относится к клиентам, "как к товару"

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководитель Facebook Марк Цукерберг не считает, что его соцсеть относится к пользователям "как к товару", в чем его на днях обвинил глава корпорации Apple Тим Кук. Об этом Цукерберг заявил в понедельник в интервью интернет-сайту Vox.

В конце марта Кук в совместном интервью телеканалу MSNBC и сетевому изданию "Рикоуд" сказал, что Apple не грозит скандал, подобный тому, в центре которого оказалась Facebook из-за утечки личных данных более 50 млн пользователей ее соцсети. "Я бы не оказался в такой ситуации", - ответил глава Apple на вопрос о том, как бы он поступил на месте Цукерберга. Кук тогда заверил, что Apple, в отличие от Facebook, никогда не собирает личные данные пользователей в коммерческих целях и не относится к клиентам, "как к товару", а в противном случае могла бы "заработать кучу денег". "Мы решили, что не будем так поступать", - констатировал предприниматель.

Комментируя высказывания Кука, Цукерберг подчеркнул, что "аргумент о том, что если вы не платите, то мы почему- то о вас не заботимся, является чрезвычайно поверхностным и совершенно не соответствует истине". "Реальность такова, что если вы хотите создать сервис, который поможет объединить всех в мире, то будет много людей, которые не могут позволить себе платить, - сказал, в частности, глава Facebook. - И поэтому, как со многими медиа, модель, основанная на рекламе, является единственной рациональной для построения сервиса, который может охватить людей".

Ранее Цукерберг не раз утверждал, что стремится к объединению жителей планеты посредством своей соцсети и не намерен взимать плату за регистрацию в ней. Значительная часть доходов компании Facebook приходится на поступления от рекламы.

Заочный спор между Цукербергом и Куком началась после того, как в марте газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники Cambridge Analytica, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Федеральная торговая комиссия США на фоне этого скандала объявила, что приступила к расследованию обвинений в использовании и обработке личной информации пользователей соцсети Facebook. Ряд американских законодателей также потребовали, чтобы Цукерберг объяснил сложившуюся ситуацию на слушаниях в Конгрессе США.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная социальная сеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.