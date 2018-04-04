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Google оказывает поддержку пострадавшим при стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Общество
4 апреля, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В Компании заявили, что активно сотрудничают с властями и больницами

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ТАСС, 4 апреля. Компания Google оказывает поддержку пострадавшим в результате cтрельбы, произошедшей во вторник в штаб-квартире принадлежащего корпорации интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния). Информация об этом содержится в письме, которое распространил среди сотрудников компании ее генеральный директор Сундар Пичаи.

"Главное, что ситуация исчерпана. Мы активно наблюдаем и сотрудничаем с местными властями и больницами. Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать их [пострадавших] и их семьи в это время", - говорится в письме, которое опубликовала во вторник в Twitter пресс-служба Google.

Ранее Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно, сообщил, что огнестрельные ранения в результате инцидента получили три человека, они госпитализированы. Женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой. По данным телеканала ABC, инцидент не имеет отношения к терроризму.

На месте происшествия продолжают проводить следственные действия сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.

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США Cтрельба в штаб-квартире YouTube
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