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В больницу в Сан-Франциско поступили трое раненных при стрельбе в штаб-квартире YouTube

Происшествия
4 апреля, 2:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, апреля. /ТАСС

Состояние одного из них оценивается как критическое

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© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Три человека с ранениями поступили в больницу в Сан-Франциско (штат Калифорния) после стрельбы в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube. Об этом сообщил во вторник представитель медицинского учреждения Брент Эндрю.

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"К нам поступили три человека", - сказал Эндрю, слова которого приводит телеканал ABC. Как он уточнил, это две женщины в возрасте 32 года и 27 лет и один 36-летний мужчина. Состояние последнего оценивается как критическое.

Ранее Эд Барберини, шеф полиции города Сан-Бруно (штат Калифорния), где произошла стрельба, сообщил, что в результате происшествия получили ранения четыре человека. Женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой.

Пострадавшие доставлены в больницы в Сан-Франциско и Станфорде. Представители последнего медучреждения сообщили ранее, что они приняли несколько человек, получивших ранения при стрельбе.

На месте происшествия продолжают находиться сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.

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