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ABC: стрельба в штаб-квартире YouTube не связана с терроризмом

Происшествия
4 апреля, 3:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 4, апреля. /ТАСС

По данным телеканала, инцидент был вызван ссорой на бытовой почве

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Стрельба, произошедшая во вторник в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния), по предварительным данным, не имеет отношения к терроризму. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По данным ее источников в правоохранительных органах, инцидент был вызван неким конфликтом, ссорой на бытовой почве. О терроризме речи, по имеющимся данным, не идет, отмечает телеканал.

Как в свою очередь сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники, стрельба началась в кафетерии на открытой террасе, расположенной на территории штаб-квартиры YouTube. Огонь, по данным телеканала, открыла женщина в возрасте около 30 лет.

Ранее Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно, сообщил, что при стрельбе в штаб-квартире YouTube ранения получили четыре человека. Женщина, которая открыла огонь, покончила с собой. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На месте происшествия продолжают находиться сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.

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США Cтрельба в штаб-квартире YouTube
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