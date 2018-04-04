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Трамп выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в штаб-квартире YouTube

Общество
4 апреля, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Президент США также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативную реакцию

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим во вторник при стрельбе в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Благодарность нашим удивительным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее", - написал он в Twitter.

Ранее шеф полиции города Эд Барберини сообщил, что при стрельбе в офисе YouTube ранения получили четыре человека. По его словам, женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой.

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