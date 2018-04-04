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Почти 157 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с момента ввода гуманитарных пауз

Общество
4 апреля, 9:28 дата обновления: 4 апреля, 9:39 UTC+3

Отмечается, что продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Почти 157 тысяч человек вышли из Восточной Гуты со времени введения гуманитарных пауз, сообщили в среду в Минобороны РФ.

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"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 156 тысяч 620 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За сутки были выведены еще 1211 боевиков и членов их семей, их перевезли на 25 автобусах на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из города Дума вывезены 3480 боевиков и членов их семей", - говорится в сообщении.

Район Восточная Гута, примыкающий к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года находится под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам", "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма". В 2017 году район был включен в список зон деэскалации, там организована доставка еды и гуманитарной помощи.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов ("Дамасская сталь"). После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению на всей территории Сирии боевых действий по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля были введены ежедневные гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).

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