Соцзащита начала прием документов на выплаты пострадавшим при пожаре в ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области начал прием документов от пострадавших из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили ТАСС в департаменте в среду.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека.

"В настоящее время департаментом осуществляется прием документов для организации выплат пострадавшим", - сказал собеседник агентства, пояснив, что "начат прием документов от пострадавших". По данным администрации региона, получившие травмы легкой степени тяжести получат по 400 тыс. рублей, средней и тяжелой степени тяжести - по 800 тыс. из областного и федерального бюджетов.

В департаменте отметили, что, по данным на 31 марта, практически завершены выплаты членам семей погибших - их получили 59 семей. Как добавили в ведомстве, по-прежнему за каждой семьей закреплены психологи, медработники и специалисты соцзащиты, которые помогают в том числе в оформлении документов.