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Патриарх Кирилл совершит богослужения Великого Четверга и омоет ноги священнослужителям

Общество
5 апреля, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Вечером в храме Христа Спасителя глава РПЦ возглавит особую службу Великого Четверга - чин "чтения 12 Евангелий", одно из самых продолжительных и сложных для внимания богослужений года

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг Страстной Седмицы совершит в храме Христа Спасителя чин умовения ног священнослужителям в знак смиренного служения народу.

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Каждый из дней последней недели перед Пасхой называют "Великим" - по значимости воспоминаемых евангельских событий.

"Патриарх совершит в день воспоминания Тайной Вечери литургию в храме Христа Спасителя и особый чин умовения ног священнослужителям - по примеру Христа, который в знак своего смирения и любви к ученикам умыл ноги апостолам", - пояснили в патриаршей пресс-службе. В настоящее время чин умовения ног вошел в практику православных Церквей разных стран. В Русской православной церкви его совершают не только в Москве, но и во многих епархиях, где епископ омывает ноги своим священнослужителям.

Вечером в храме Христа Спасителя патриарх возглавит еще одну особую службу Великого Четверга - чин "чтения 12 Евангелий". Это одно из самых продолжительных и сложных для внимания богослужений года. На нем звучат 12 фрагментов Нового завета, в которых описываются предательство Иуды и последние часы земной жизни Христа перед Распятием и Воскресением.

Во время службы молящиеся зажигают свечи, которые затем приносят домой. "Четверговые свечи" оставляют в жилище в знак того, что молитва очищает и человека, и пространство, в котором он живет.

Чистый четверг

В народной традиции Великий четверг также называют "чистым". "В перерывах между богослужениями нужно было успеть убрать дом к Пасхе. В следующие дни это будет сделать некогда, так как почти все время проводится в храме, [необходимо] приготовить куличи и другие яства для праздничного стола", - рассказал ТАСС настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

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Он напомнил, что Церковь в Великий Четверг вспоминает Тайную Вечерю, на которой Христос установил таинство причастия - Евхаристии (Благодарения). "Конечно, чистота в "чистый" четверг - это, прежде всего, чистота человеческой души. Поэтому в этот день мы приобщаемся к Божественной чистоте, участвуя в Евхаристии. Это стержневое таинство для христианина. Кроме того, следуя нашей традиции Русской церкви, мы готовимся к причастию через внутреннее духовное очищение - таинство исповеди", - пояснил отец Александр.

Великие четверг, пятница и суббота - самые напряженные и скорбные дни церковного года. Но уже во время утренней службы в субботу священники меняют черное облачение на светлые одежды и начинаются приготовления к великому празднику Воскресения Христова, освящаются пасхальные яства.

Самая торжественная служба пройдет в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля. Патриарх Кирилл совершит ее в храме Христа Спасителя.

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