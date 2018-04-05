Срок эксплуатации автобусов в Московской области ограничили до семи лет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, который установил предел срока эксплуатации автобусов, чтобы снизить аварийность общественного транспорта, передает корреспондент ТАСС.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов ранее сообщил, что Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение.

"Проектом закона предлагается <…> установить требование к сроку эксплуатации с года выпуска транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осуществления перевозок пассажиров и багажа, который не должен превышать: для автобусов малого класса - пять лет; для автобусов среднего и большого класса - семь лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты приняли закон в третьем окончательном чтении после доработки.

Также закон предоставил полномочия правительству Подмосковья утверждать и отменять межмуниципальные маршруты регулярных автоперевозок. Дополнительно к этому документ обязал перевозчиков информировать уполномоченные органы об изменении тарифов на перевозки не менее чем за 30 рабочих дней.