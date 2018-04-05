Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Срок эксплуатации автобусов в Московской области ограничили до семи лет

Общество
5 апреля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Московская область стала первым регионом, где законодательно прописано такое ограничение

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, который установил предел срока эксплуатации автобусов, чтобы снизить аварийность общественного транспорта, передает корреспондент ТАСС.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов ранее сообщил, что Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение.

"Проектом закона предлагается <…> установить требование к сроку эксплуатации с года выпуска транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осуществления перевозок пассажиров и багажа, который не должен превышать: для автобусов малого класса - пять лет; для автобусов среднего и большого класса - семь лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты приняли закон в третьем окончательном чтении после доработки.

Также закон предоставил полномочия правительству Подмосковья утверждать и отменять межмуниципальные маршруты регулярных автоперевозок. Дополнительно к этому документ обязал перевозчиков информировать уполномоченные органы об изменении тарифов на перевозки не менее чем за 30 рабочих дней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости