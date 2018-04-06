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Число жалоб на медпомощь в 2017 г. уменьшилось с вводом института страховых представителей

Общество
6 апреля, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Уточняется, что количество таких жалоб уменьшилось почти на треть

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Количество жалоб на медицинскую помощь в 2017 году стало меньше на треть (29,3%) после введения института страховых представителей. Об этом сообщается в пресс-релизе Минздрава по итогам совещания по вопросу деятельности представителей страховых медицинских организаций с участием министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

"За два года мы создали многотысячный отряд страховых представителей. Исполняемые ими функции вошли в новые правила работы страховых медицинских организаций", - передает пресс-служба ведомства слова Скворцовой. Отмечается, что количество обращений о видах, качестве и условиях предоставления медпомощи увеличилось более чем в два раза. На 30,3% увеличилось число обращений по телефону горячей линии.

На сегодняшний день свои функции выполняют более 8,9 тыс. специалистов - страховых представителей. В России организованы 215 региональных и 25 федеральных колл-центров.

С 2016 года в РФ начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС. Эти страховые представители первого уровня могут проконсультировать по любым вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС, помогут в выборе и прикреплении к медицинской организации, а также проинформируют о порядке прохождения диспансеризации.

Страховые представители второго уровня начали работу в 2017 году. В их задачи входит информирование застрахованных, контроль прохождения диспансеризации, проведение телефонных опросов застрахованных для уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них, а также анализ данных опросов и результатов прохождения профилактических мероприятий.

Таким образом, с появлением страховых представителей третьего уровня в течение 2018 года институт страховых поверенных заработает в полном объеме.

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