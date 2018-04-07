Патриарх в Пасхальную ночь совершит праздничное богослужение в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Торжественные богослужения в честь главного праздника христиан - Воскресения Христова - начнутся в ночь на 8 апреля во всех православных храмах. В кафедральном соборе Москвы - храме Христа Спасителя - службу поздно вечером возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В Светлую Пасхальную ночь патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя", - сообщили в пресс-службе предстоятеля.

Этот собор - один из самых больших в России и может вместить около 10 тыс. человек. По традиции, начатой Фондом Андрея Первозванного в 2003 году, на богослужение доставят из Иерусалима Благодатный огонь.

Праздник Воскресения Христова предваряют богослужения Великой субботы, которые связаны с погребением Спасителя. В течение всего дня в центре храмов находится погребальная Плащаница Христа. Но уже во время утренней службы священники меняют черное облачение на светлые одежды, и начинаются приготовления к великому празднику Пасхи, освящаются куличи, яйца и другие яства.

Освящение куличей и Царь-пасха

"Патриарх Кирилл в субботу после богослужения в храме Христа Спасителя освятит более 2 тыс. куличей, которые отвезут в столичные больницы, детские дома и интернаты для пожилых в качестве подарка от предстоятеля", - рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Затем патриарх по традиции посетит ряд храмов столицы. "Предстоятель здесь также совершит освящение пасхальных яств. Он поздравит многочисленных прихожан с праздником, познакомится с жизнью общин и ходом строительных работ в новых храмах столицы", - пояснил отец Александр.

Кроме того, у храма Христа Спасителя патриарх в субботу освятит самую большую творожную пасху в России весом в 1 т. Царь-пасху специально изготовила компания в Ростове-на-Дону, она будет подарком предстоятелю Русской православной церкви от общественного движения "Православные добровольцы" и Молодежного отдела Московской городской епархии.

На следующий день Царь-пасху вместе с крашенными яйцами и куличами смогут попробовать все желающие, пришедшие в воскресенье, 8 апреля, на фестиваль у храма Христа Спасителя, который организует православная молодежь.

Пасхальные ленточки

Еще одна молодежная инициатива, которую поддержали в Церкви, - это напечатанные к празднику листовки и брошюры, которые будут раздавать всем, кто придет в московские храмы освящать куличи. "В 2018 году впервые организуется централизованная печать листовок и пасхальных ленточек для раздачи на приходах", - сообщили в пресс-службе комиссии по миссионерству при Епархиальном совете города Москвы.

Добровольцы раздадут 100 тыс. красных ленточек со словами пасхального приветствия "Радость моя, Христос воскресе!". "Подготовлены пять видов просветительских листовок и 100-тысячный тираж ленточек, которые будут раздаваться в московских храмах, государственных и общественных организациях - везде, куда в дни празднования Светлой Пасхи придут православные миссионеры и добровольцы", - отметили в пресс-службе.