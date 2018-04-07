"Комсомольская правда" сообщила о восстановлении доступа к своему сайту

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сайт газеты "Комсомольская правда" заработал в субботу после инцидента, связанного, предположительно, с хакерской атакой. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

"Сайт KP.RU заработал в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее газета предупредила о "масштабной аварии" и опубликовала фото, на котором изображен черный экран с текстом "не трогайте наши выборы" на английском языке. В подписи к изображению уточнялось, что это наблюдалось у провайдера издания "вместо привычной конфигурации". При этом в "Комсомольской правде" отметили, что к атаке якобы причастна группа хакеров под названием Jember Hacker terrorists.

Ранее в пятницу издание "Фонтанка" также заявило в своем Telegram-канале о проблемах с доступом к сайту. Кроме этого, в ряде стран мира в пятницу сообщили и о проблемах в работе социальной сети Twitter.