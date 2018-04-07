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Более 55 тыс. сирийцев смогли вернуться в свои дома в Восточной Гуте

Общество
7 апреля, 12:02 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 7, апреля. /ТАСС

Одновременно российские военные ведут переговоры с лидерами группировки "Джейш аль-Ислам" о выходе боевиков и членов их семей через гуманитарный коридор

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© SANA via AP

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 7 апреля. /ТАСС/. Свыше 55 тыс. сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте в результате проводимой российским Центром по примирению сторон гуманитарной операции. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"В освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты возвращаются мирные жители. На сегодняшний день в свои дома вернулось 55 262 человека", - отметили в военном ведомстве, добавив, что одновременно ведутся переговоры с лидерами группировки "Джейш аль-Ислам", контролирующей город Дума, о выходе боевиков и членов их семей через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

Повсеместно идет процесс восстановления мирной жизни: проводится очистка дорог, осуществляется ремонт линий электропередачи и систем водоснабжения, открываются магазины и школы, отметили в Минобороны.

Российские военные обратили внимание на продолжающиеся обстрелы боевиками населенных пунктов Сирии. "За прошедшие сутки боевики группировки "Джейш аль-Ислам" выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирии. Кроме того, в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей", указали в Минобороны РФ.

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