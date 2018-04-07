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Активисты в Польше отремонтировали кладбище советских солдат на юге страны

Общество
7 апреля, 21:40 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 7, апреля. /ТАСС

Одновременно с восстановительными вели работы по определению личности всех похороненных красноармейцев

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ВАРШАВА, 7 апреля. /ТАСС/. Активисты польского общественного движения "Курск", которое занимается восстановлением в Польше памятников Красной армии, завершили ремонт кладбища советских солдат, расположенного в местности Прошовице возле Кракова. Об этом сообщил в субботу лидер организации Ежи Тыц.

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"Сегодня общество "Курск" завершило ремонт советского кладбища в Прошовицах", - информировал Тыц на своей официальной странице в Facebook. 14 апреля состоится торжественная церемония открытия кладбища после ремонта.

Как сообщалось ранее, одновременно с ремонтом проводилась работа по определению личности всех похороненных на этом кладбище красноармейцев, а также описание военного пути каждого из них. Устанавливают названия военных частей, принимавших участие в освобождении Прошовице, имена их командиров. Эти данные издадут и передадут местным властям, семьям погибших и дипломатам.

Мемориальное общество "Курск" - единственная в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам, мест памяти и захоронений. На счету активистов уже несколько десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной армии в республике.

На кладбище в Прошовице, заложенном в 1945 году, похоронен 641 солдат Красной армии. Имена большинства из них неизвестны.

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