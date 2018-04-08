Путин поздравил православных христиан с Пасхой

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви - имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", - говорится в поздравлении.

Президент отметил многогранную работу Русской православной церкви, которая "неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения" и "созидательно участвует в решении насущных социальных проблем",

Пресс-служба также сообщила, что Путин направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. "Великий праздник Пасхи пробуждает в сердцах миллионов верующих самые искренние, благородные чувства и помыслы, вдохновляет их на добрые поступки. Отрадно сознавать, что под вашим предстоятельством Русская православная церковь укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции нашего народа, проводит важную социальную работу. Многое делает для воспитания подрастающего поколения, поддержания гражданского мира и согласия в обществе", - говорится в тексте поздравления.

8 апреля православные верующие в России отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный) праздник христианской церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.