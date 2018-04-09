Российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 тонны гуманитарной помощи

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 9 апреля. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии организовал доставку почти 8,5 тонны гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты, сообщил журналистам начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.

"ЦПВС России провел гуманитарную акцию, в ходе которой было выдано 8,45 тонны продовольствия - 1,5 тысячи продовольственных пакетов - местному населению, а также организован медосмотр населения силами военнослужащих Медицинского отряда специального назначения (МОСН) ВС РФ", - сказал он. Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивали сирийские военнослужащие и подразделение военной полиции ВС РФ.

Продолжается работа по подписанию соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Сирии.

"Для информирования участников НВФ и местного населения Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями ВС САР, рассылаются SMS-сообщения с номером телефона горячей линии ЦПВС, ведется вещание на открытых радиочастотах, а также проводится залистование местности вертолетами ВВС Сирии (сброс с воздуха листовок-пропусков - прим. ТАСС)", - добавил Евтушенко. Так, 5 апреля в районах Изеддин, Дейр-Фур, Мазария-Назара, Аль-Кантара-Джунуби, Телль-Дмина, Шамклия было сброшено 180 тысяч листовок.