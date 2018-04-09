В Рузе создадут штаб для решения проблемы вывоза мусора

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава городского округа Руза Московской области Максим Тарханов заявил о создании штаба для решения усложняющейся проблемы вывоза мусора из муниципалитета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета в понедельник.

"Полигоны ТБО (твердых бытовых отходов), распложенные в других районах, принимают мусор с перебоями, мусор возвращают в округ. Мы свои полигоны закрыли несколько лет назад. Во вторник созовем оперативный штаб по выработке мер для решения данного вопроса. С каждым днем ситуация будет только осложняться, решение необходимо принимать сейчас", - приводятся в сообщении слова Тарханова.

Проблема усложняется из-за начала дачного сезона в Подмосковье, приводятся в сообщении слова руководителя одной из мусоровывозящих компаний муниципалитета - ООО "Сантехмонтаж-Руза" Натальи Сычевой. "Вывозить мусор некуда. "Ядрово" (действующий мусорный полигон в Волоколамском районе Подмосковья - прим. ТАСС) приняло на прошлой неделе только один бункер [мусора]. Машины возвращаются с мусором в округ. Дачники начинают прибывать. Проблема с захоронением мусора усугубится в разы", - сказала она.

Представитель другой мусоровывозящей компании Рузы "Кит Эстейт" Елена Белоусова добавила, что не все собственники частных домов заключили договоры на вывоз отходов. "Только около 30% домовладений имеют такие договоры. Дачники отказываются платить за вывоз мусора. В итоге мусоровывозящие компании работают в минус, экономика предприятий не работает", - процитировали ее в пресс-службе округа.