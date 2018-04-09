Главный психиатр России объяснил природу появления слухов при чрезвычайных ситуациях

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Слухи часто появляются и распространяются среди пострадавших в чрезвычайных ситуациях, все они имеют объяснение, а специалисты-психиатры умеют с ними работать и пресекать дальнейшее распространение информации, которая не соответствует действительности. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

На месте чрезвычайной ситуации обычно разворачивают ситуационный штаб, куда могут прийти пострадавшие или родственники за новой информацией. "Многие люди из штаба не уходят. Они хотят получать новую информацию из первых рук. Когда они там находятся, то, к сожалению, волей-неволей они друг друга "заводят". Очень часто там рождаются слухи, и это еще одно свойство нашей с вами психики, которое нужно учитывать", - рассказал Кекелидзе.

По его словам, "в Кемерове одним из таких слухов была не соответствующая действительности информация о том, что пострадавших гораздо больше - около трехсот человек". "Некоторые в это верили, и наши специалисты с этими людьми работали. Задавали вопросы, не обвиняли в том, что они верят в неправду, а просили объяснить, почему человек верит в то, что погибших было гораздо больше, чем было объявлено официально", - пояснил он.

По словам Кекелидзе, специалисты Центра им. Сербского объясняли, что от каждого погибшего обратился бы и пришел в ситуационный штаб как минимум один человек, а столько людей в зале на тот момент не находилось, и вообще не могло поместиться.

"Как правило, через 2-3 дня эти люди иногда уже сами не могут объяснить, почему верили в эти слухи. Говорят просто - "Вот верили тогда и все", - добавил психиатр.

По словам Кекелидзе, некоторым пострадавшим при пожаре в Кемерове может потребоваться перевод в Москву для продолжения работы с психологами и психиатрами. "Возможно, кого-то из пострадавших придется в Москву переводить, но, скорее всего, большая часть перейдет под наблюдение кемеровских врачей", - сказал Кекелидзе.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Среда, 28 марта, была объявлена в России днем общенационального траура.