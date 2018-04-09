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Прокуратура Ростовской области направила в суд более 30 исков о приостановке работы ТЦ

Общество
9 апреля, 18:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, апреля. /ТАСС

Специалисты проверили более 650 объектов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области после проверок торговых центров в регионе направила в суд более 30 исков с требованием приостановить их деятельность из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник.

Сотрудники прокуратуры проверили более 650 объектов - торговых и развлекательных центров в регионе. По результатам проверок выявили свыше 1900 нарушений требований пожарной безопасности. Наиболее распространенные нарушения - отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправность противопожарных систем, складирование горючих материалов на путях эвакуации. Кроме того, многие собственники не проводят пожарный инструктаж с арендаторами торговых помещений.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Прокурорами принято более 500 актов реагирования, в том числе в суд направлено 56 исков, по 34 из которых в качестве обеспечительных мер указано о приостановлении деятельности объектов до устранения выявленных нарушений. В настоящее время приостановлена деятельность караоке-бара ООО "Звезда", расположенного в торговом центре "Баклановский" (город Новочеркасск), магазина "Галактика", расположенного в торговом комплексе "Атлант" и развлекательного центра "Комсомолец" (город Волгодонск), а также детского развлекательного центра "Джоуль парк" (город Ростов-на-Дону)", - пояснили в пресс-службе прокуратуры области.

Генеральная прокуратура РФ после пожара в Кемерове дала поручение проверить по всей стране торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей, проверки проходят с участием специалистов МЧС.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Ростовская область Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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