Именем погибшего в Сирии летчика Филипова названа улица в Борисоглебске под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Борисоглебска Воронежской области назвали улицу в новом микрорайоне города в честь погибшего в Сирии летчика Героя России Романа Филипова, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Глава администрации городского округа Борисоглебск Андрей Пищугин... подписал постановление о присвоении названий улицам в городском жилом районе "Новые Березки". Одна из них названа именем майора Романа Филипова", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уроженец Воронежа Роман Филипов проходил обучение в Краснодарском высшем военном училище летчиков и в военном летном училище в Борисоглебске. В настоящее время в этом городе размещается авиационная база Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина, размещенной в Воронеже. В конце апреля на территории авиабазы в память о Герое России Филипове установлена стела. В Воронеже 15 июня будет открыт бюст Филипову у школы №85, где он закончил 11 классов.

3 февраля 2018 года над зоной деэскалации "Идлиб" в одноименной сирийской провинции из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами, в окружении боевиков он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин 6 февраля присвоил Филипову звание Героя России посмертно. Похоронили летчика 8 февраля в Воронеже на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.