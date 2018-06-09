Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Именем погибшего в Сирии летчика Филипова названа улица в Борисоглебске под Воронежем

Общество
9 июня, 12:32 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 9, июня. /ТАСС

Ранее на территории авиабазы Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в память о Романе Филипове установили стелу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Борисоглебска Воронежской области назвали улицу в новом микрорайоне города в честь погибшего в Сирии летчика Героя России Романа Филипова, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Глава администрации городского округа Борисоглебск Андрей Пищугин... подписал постановление о присвоении названий улицам в городском жилом районе "Новые Березки". Одна из них названа именем майора Романа Филипова", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Смотрите также

Герои войны: потери Вооруженных Сил РФ в ходе сирийской операции

Уроженец Воронежа Роман Филипов проходил обучение в Краснодарском высшем военном училище летчиков и в военном летном училище в Борисоглебске. В настоящее время в этом городе размещается авиационная база Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина, размещенной в Воронеже. В конце апреля на территории авиабазы в память о Герое России Филипове установлена стела. В Воронеже 15 июня будет открыт бюст Филипову у школы №85, где он закончил 11 классов.

3 февраля 2018 года над зоной деэскалации "Идлиб" в одноименной сирийской провинции из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами, в окружении боевиков он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин 6 февраля присвоил Филипову звание Героя России посмертно. Похоронили летчика 8 февраля в Воронеже на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Сирия Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости